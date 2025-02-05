Ege'de deprem fırtınası! 28 Ocak'tan bu yana 938 deprem oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Ege'de deprem fırtınası! 28 Ocak'tan bu yana 938 deprem oldu

Son dakika… Son dakika… Ege Denizi'nde 4,5, 4,7, 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde 4 deprem daha meydana geldi.

Ege Denizi bugün de beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Yunanistan’ın ünlü Santorini Adası’nın kuzeydoğu bölgesinde yaşanan depremler aralıksız sürüyor.

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Bölgede bugün de çok sayıda sarsıntı kaydedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan Saat 14.08, 14.10 ve 14.33'de de merkez üssü Ege Denizi olan 4,7, 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

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Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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Depremlerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

28 OCAK'TAN BU YANA 938 DEPREM

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bugün saat 16.00'ya kadar 938 deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak'tan bugün saat 16.00'ya kadar olan süreçte, Ege Denizi'nde 938 deprem kayıtlara geçti.

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Büyüklüğü 1'den küçük 1, 1-2 arası 110, 2-3 arası 337, 3-4 arası 414 ve 4-5 arası 75, 5-6 arası 1 sarsıntı yaşandı.

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