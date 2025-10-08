Türkiye’nin üç kenti, ekim başında mevsimin ilk karıyla tanıştı. Denizli, Bolu ve Bursa’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, vatandaşları şaşırttı. Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların hızla düşmesiyle kar yağışının yüksek rakımlı bölgelerde aralıklarla süreceğini belirtti.

Denizli’nin Tavas ilçesindeki Nikfer Mahallesi’nde bulunan Bozdağ, gece başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Denizli Kayak Merkezi’nde sezon hazırlıkları hız kazanırken, kar yağışı bölgede görsel bir şölen oluşturdu. Yerel halk, “Kış erken geldi, bu yıl sert bir kış bekliyoruz” dedi.

Bolu’da sabah saatlerinde hava sıcaklıkları hissedilir şekilde azaldı. Bin 500 metre ve üzerindeki bölgelerde, özellikle Aladağlar, Sarıalan Yaylası ve Kartalkaya Kayak Merkezi’nde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji, şehir merkezinde sıcaklıkların 5-7 dereceye ineceğini, yüksek kesimlerde ise kar yağışının devam edeceğini duyurdu. Kar, kayak merkezlerinde sezon öncesi hazırlıkları hızlandırdı.

Bursa’nın gözde kayak merkezi Uludağ’da da yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Sıcaklıkların 5-6 derece arasında seyrettiği Uludağ’da karla karışık yağmur gözlendi.

Yetkililer, sağanağın bugün ve yarın süreceğini, 10 Ekim’den itibaren havanın parçalı bulutlu olacağını bildirdi. Uludağ’da kayak sezonu için aralık ortası işaret edilirken, geçen yıl ilk kar 17 Ekim’de yağmıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege’nin yüksek kesimlerinde soğuk havanın hafta boyunca etkili olacağını, ancak kar yağışının genelde yüksek rakımlarda kalacağını açıkladı. Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşlerine karşı vatandaşları uyardı. Kar yağışı, kayak merkezlerinde sezona yönelik umutları artırırken, erken kar sürprizi sosyal medyada da geniş yankı buldu.