Ege'de şiddetli deprem! (02.02.2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ege'de şiddetli deprem! (02.02.2025)

Ege Denizi, Bodrum Muğla açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremle ilgili verileri paylaştı.

Ege Denizi'nde şiddetli deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.22'de Ege Denizi, Bodrum Muğla açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldini duyurdu.

Depremin derinliği 6.64 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:

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