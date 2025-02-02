Ege'de şiddetli deprem! (02.02.2025)

Ege Denizi'nde şiddetli deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.22'de Ege Denizi, Bodrum Muğla açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldini duyurdu.
Depremin derinliği 6.64 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [171.26 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2025-02-02
Saat:10:22:05 TSİ
Enlem:36.67861 N
Boylam:25.3825 E
Derinlik:6.64 km
Detay:https://t.co/rdMC0RuxEc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi