12 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ege’nin otları cana can katıyor

İzmir Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Fatma Baysal ilkbahar aylarında ege otlarını tüketmeyi önerdi…

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 07:38
Takip Et

Ege’nin otları ömüre ömür katıyor

Ege’nin otları cana can katıyor
+
Aa
-

Diyetisyen Fatma Baysal ilkbahar aylarında ege otlarını tüketmeyi önerdi ve şunları söyledi:

“Ege bölgesinde yetişen ve birçok çeşidi bulunan otlar, şifa kaynağı olarak biliniyor. Bunlardan her biri vücuda farklı yarar sağlar. Sarmaşık, ebegümeci, ısırgan, hindiba, şevketi bostan, gelincik, labada, kuş otu, sinir otu, radika, deniz börülcesi, kuşkonmaz, arapsaçı, turp otu, hardal otu, yabani kuşkonmaz gibi bir çok ot türü Ege bölgesinde dağlar ve tarlalardan toplanıyor. Genel olarak baktığımızda Ege otlarında C vitamini, magnezyum, çinko gibi vitamin ve minerallerin zengin, antioksidan içeriklerinin yüksek, idrar söktürücü ve sindirime yardımcı özelliklerinin güçlü olduğunu görüyoruz. Hemen yanı başımızda kendiliğinden ve hiçbir uğraş gerektirmeden yetişen bu otlar, doğallığıyla ve özellikleri kesinlikle tavsiye edilmektedir”

Diyetisyen Fatma Baysal, daha uzun ve sağlıklı bir yaşam, tıbbi bilimlerin üzerinde çalıştığı belki de en önemli konulardan biri olduğunu belirterek “Hücre yaşlanmasını belirleyen etmenin, kromozomlarımızın telomer adı verilen kuyruklarının uzunluğu olduğu düşünülüyor. Yani bu telomer uzadıkça hücrelerimiz daha geç yaşlanıyor. Yapılan çalışmalarda telomer uzunluğunun beslenme ile doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor. Özellikle Akdeniz diyeti ile beslenen bireylerde bu telomerlerin daha uzun olduğu görülmüştür” diye konuştu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
1
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
2
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
3
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
4
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Hangi sınava çalıştığı sorulan gençten yürekleri sızlatacak cevap. Seni bu hale düşürenler utansın
5
﻿Hangi sınava çalıştığı sorulan gençten yürekleri sızlatacak cevap. Seni bu hale düşürenler utansın
﻿Hangi sınava çalıştığı sorulan gençten yürekleri sızlatacak cevap. Seni bu hale düşürenler utansın
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
6
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
7
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
﻿Muslera: Galatasaray benim için böyle bir şey değil
﻿Muslera: Galatasaray benim için böyle bir şey değil
﻿Muslera: Galatasaray benim için böyle bir şey değil
﻿PSG'nin cankurtaranı Mbappe
﻿PSG'nin cankurtaranı Mbappe
﻿PSG'nin cankurtaranı Mbappe
﻿Atama kararları Resmi Gazete'de
﻿Atama kararları Resmi Gazete'de
﻿Atama kararları Resmi Gazete'de
﻿Seçime girme yeterliğine sahip partilere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete’de
﻿Seçime girme yeterliğine sahip partilere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete’de
﻿Seçime girme yeterliğine sahip partilere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete’de
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.