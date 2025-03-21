Eğer Erdoğan tekrar seçilmezse

Ekrem İmamoğlu için Büyük Türk Milletine Can Yücel’in şu satırları ile sesleniyorum:

“Gökte bir yıldız kayarsa eğer,

Sen yıldızı tut çocuk.

Umut dile, Sevgi dile, Barış dile.”

Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkmak;

Demokrasiye sahip çıkmaktır.

Anayasa’ya sahip çıkmaktır.

Siyasi yargı operasyonuna karşı çıkmaktır.

Anti demokratik uygulamalara karşı çıkmaktır.

Recep Tayyip Erdoğan 6 Aralık 1997'de Siirt'te yaptığı konuşmada "halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Belediye başkanlığı görevinden alındı 26 Mart 1999'da girdiği cezaevinde 4 ay 10 gün hapis yattı.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması gösteriyor ki;

Erdoğan o gün yaşadıklarını bugün yaşatarak intikam alıyor.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in 31 Mart 2024’te AKP’yi ikinci parti CHP’yi birinci parti yapmaları gösteriyor ki;

Erdoğan bugün seçim yenilgisinin intikamını alıyor.

"İntikam soğuk yenen bir yemektir."

Demokrasi Erdoğan’ın umurunda değil.

Erdoğan’ın umurunda olan tek şey var;

Cumhurbaşkanlığını kaybetmemek.

Geçtiğimiz seçimlerde kurulan kumpaslar bu kararını çok net şekilde bunu gösteriyor.

Koltuğunu ve iktidarını kaybetmemek için Erdoğan ister demokratik ister anti demokratik her yolu dener.

Zannediyor ki; Ekrem İmamoğlu’ndan kurtulursa seçimi tekrar kazanacak.

Türk Milleti ilk seçimde bu yaptıklarını Erdoğan’ın yanına bırakmaz ama;

Yaşatılan anti demokratik uygulamalar şu soruları gündeme getiriyor:

DEM’in de katılımı ile Meclis’te 400 oyu aşarak anayasayı değiştirip ölünceye kadar Cumhurbaşkanı adayı olmasının yolunu açar mı Erdoğan?

Kaybedeceğini anlarsa, 16 Nisan halk oylamasında olduğu gibi, AKP yine başvurur YSK da mühürsüz oyları yine kabul eder ve Erdoğan’ı yeniden seçtirir mi?

Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır ve Erdoğan kaybederse YSK seçimi iptal eder mi?

YSK seçimi iptal etmezse kaybeden Erdoğan cumhurbaşkanlığı makamını terk eder mi?

Erdoğan kaybedeceği seçimi yapar mı?

Öyle bir kul hakkı var ki mazlumdan alınan; Allah’ım yarına bırakır belki ama yanına bırakmaz asla!