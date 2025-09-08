"Eğer isteseydim buraya 30 bin kişiyi yığardım". Barış Yarkadaş aktardı

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İl binasına çevik kuvvet polisleri eşliğinde giren kGürsel Tekin’in “Eğer isteseydim buraya 30 bin kişiyi yığardım” dediğini söyledi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül'de alınan ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak üzere atanan Geçici Kurul'da yer alan Gürsel Tekin, bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gelmişti.

T24'deki habere göre TGRT ekranlarında konuşan Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin’in kendisine şunları söylediğini aktardı:

“Ben eğer birilerini buraya yığmak isteseydim 30 bin kişiyi yığardım rahatlıkla. Hatta bu sabah benden habersiz olarak gelen arkadaşlarımızı da parti binasına almamışlar, çok sayıda mesaj aldım. Şu an hepsi il binasının çevresindeki kafelerde oturuyorlar, yetişebildiklerime ‘sessiz sakin oturun, il binasına gelmeyin’ dedim şu an için."