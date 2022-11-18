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Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan uyarıda Muğla’ya kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 18:07
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Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı

Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; halen güney yönlerden esmekte olan rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa, kısa süreli 60 km/saat) esmesi bekleniyor. Güneyli rüzgarlarla birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Olumsuz hava koşuşlarının 19 Kasım saat 22.00’a kadar sürmesi bekleniyor” denildi. (İHA)

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