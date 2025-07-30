Ege’yi domuz kabusu sardı!

Domuzların sürüler halinde dağ bayır dolaştığını ve bir gecede onlarca dönüm alanı talan ettiğini belirten Aydınlı çiftçilerden Muhammet Efe Çelik, "Eskiden ürünü diker vakti geldiğinde hasadımızı yapardık.

Şimdi, üretmek zor olduğu gibi ekili alanları korumak daha da zor hale geldi. Gündüz tarlada çalışıp gece nöbet tutmak zorunda kalıyoruz. Durumu iyi olan çiftçiler tüm tarlayı elektrikli çitle çevirmeye başladı.

İşçilik, ilaç ve gübreden sonra şimdi de tarlaları domuz istilasından korumak ayrı bir maliyet oldu. Yetkililerden bir an önce bu domuz sorunun çözmesini bekliyoruz" diye konuştu.