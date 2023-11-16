EĞİRDİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/346 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Isparta ili Eğirdir ilçesi Bağlar Mahallesi

MEVKİİ : Irmak Kıyısı

ADA NO : 74

PARSEL NO : 62

VASFI : Bir katlı kerpiç ev ve elma bahçesi

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.942,05

MALİKİN ADI VE SOYADI : Daime DEMİRDAMAR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Isparta ili Eğirdir ilçesi Bağlar Mahallesi

MEVKİİ : Mücevre

ADA NO : 74

PARSEL NO : 63

VASFI : Elma bahçesi

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.405,85

MALİKİN ADI VE SOYADI : Daime DEMİRDAMAR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/346 Esas sayısında dava açılmıştır. Duruşma günü 05/12/2023 günü saat 11:05 tarihine bırakılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/10/2023