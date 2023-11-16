EĞİRDİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/346 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Isparta ili Eğirdir ilçesi Bağlar Mahallesi
MEVKİİ : Irmak Kıyısı
ADA NO : 74
PARSEL NO : 62
VASFI : Bir katlı kerpiç ev ve elma bahçesi
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.942,05
MALİKİN ADI VE SOYADI : Daime DEMİRDAMAR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Isparta ili Eğirdir ilçesi Bağlar Mahallesi
MEVKİİ : Mücevre
ADA NO : 74
PARSEL NO : 63
VASFI : Elma bahçesi
YÜZÖLÇÜMÜ : 4.405,85
MALİKİN ADI VE SOYADI : Daime DEMİRDAMAR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/346 Esas sayısında dava açılmıştır. Duruşma günü 05/12/2023 günü saat 11:05 tarihine bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/10/2023
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|BASIN NO: ILN01931658