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Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 16:19
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Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu

Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu
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Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu.

Olay, Eğirdirli bir balıkçının ihbarı üzerine ortaya çıktı. Olay yerine gelen Eğirdir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve balıkçılar tarafından gölden çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının 20-25 yaşında olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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