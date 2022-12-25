Taliban'dan kadınlara bir yasak daha. Daha önce de eğitim almaları yasaklanmıştı

Afganistan'da kadınların hak ve özgürlüklerini kısıtlamaya devam eden Taliban bu kez de kadınların yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarında (STK) çalışmalarını yasakladı.

Euronews'te yer alan habare göre, Ekonomi Bakanlığı'ndan gönderilen bir mektupta, kadın çalışanların bir kısmının yönetimin kadınlara yönelik kıyafet kurallarına uymadıkları gerekçesiyle bir sonraki duyuruya kadar çalışmalarının yasaklandığını belirtildi.

STK'larda çalışan kadın personelin "doğru düzgün" başörtüsü ya da hicab takmadığına dair "ciddi şikayetler" aldığını ifade eden bakanlık, mektuptaki emre uymadığı tespit edilen STK'ların Afganistan'daki faaliyet lisansının iptal edileceğini bildirdi.

Ekonomi Bakanı Qari Din Mohammed Hanif tarafından gönderilen ve bakanlık sözcüsü tarafından doğrulanan kararın STK'larda çalışan bütün kadınları mı yoksa sadece Afganları mı kapsadığı netlik kazanmadı.

Ülke çapında insani yardım dağıtan Birleşmiş Milletler'e bağlı kurumların da bu son emirden ne kadar etkileneceği de henüz bilinmiyor.

Sözcü, mektubun Afganistan'ın ACBAR olarak bilinen insani yardım kuruluşları koordinasyon organı altındaki kuruluşlar için geçerli olduğunu söyledi. 180'den fazla yerel ve uluslararası STK'yı kapsayan bu organ BM'yi içermiyor. Ancak BM, insani yardım çalışmalarını yürütmek için genellikle ülkede kayıtlı STK'larla sözleşme yapıyor.

Yardım çalışanları, kadınların yardıma erişebilmelerini sağlamak için kadın çalışanların kritik önem taşıdığının altını çiziyor.