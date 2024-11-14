Eğitim Bakanı Tekin, 2025 Bütçesini Açıkladı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı için 2 trilyon 186 milyar 575 milyon 227 bin lira olarak belirlenen bütçe ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrenci taşıma uygulaması sayesinde 1 milyon 146 bin 213 öğrenciye taşıma hizmeti ve 1 milyon 29 bin 250 öğrenciye ücretsiz öğle yemeği sunulduğunu belirtti. Bu hizmetler için toplamda 24 milyar 942 milyon 612 bin 302,11 lira harcama yapıldığını vurguladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin 2025 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Tekin, Bakanlığın eğitim sisteminde gerçekleştirdiği dönüşüm hedeflerinin insanı önceleyen evrensel uygulamalar ile uyumlu olduğunu ifade etti.

Eğitimdeki gelişmelere dikkat çeken Tekin, 2002’den bu yana yapılan yatırımlar sonucunda derslik sayısının ve öğretmen kadrosunun önemli ölçüde artırıldığını dile getirdi. 2002-2003 eğitim öğretim yılında 367 bin 145 derslik bulunurken, 2024-2025 eğitim öğretim yılında bu sayının 734 bin 913'e ulaştığını açıkladı. Ayrıca, AK Parti hükümetleri döneminde toplam 799 bin 643 öğretmen ataması gerçekleştirildi.

Bakan Tekin, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla dezavantajlı gruplara yönelik projelere de dikkat çekerek, kırsal bölgelerde okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için gerekli öğrenci sayısının 10'dan 5'e düşürüldüğünü kaydetti. Öğrenci okullaşma oranlarının da her kademede arttığını belirten Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilköğretimde okullaşma oranının yüzde 95,65’e yükseldiğini vurguladı.

Son olarak, Türkiye'nin uluslararası eğitim standartlarına ulaşma hedefinin sürdüğünü belirten Tekin, eğitim bütçesinin 2025 yılı için ayrılan kaynakları da detaylandırdı. Toplamda 1 trilyon 451 milyar 715 milyon 540 bin lira, özel eğitim programları ve hayat boyu öğrenme gibi çeşitli alanlara tahsis edildi.