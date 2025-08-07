Eğitim-Bir-Sen'den sahte diplomalılara tepki



Türkiye bir süredir sahte diploma krizi ile sallanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi'nde çalışan bürokrat ve memurların e-imzalarını kullanarak sahte üniversite ve lise diploması, sürücü belgesi hatta resmi kurumlara atama hazırlandığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı ve 197 şüpheliyi içeren iki iddianame hazırlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, pazartesi günü akşamı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 197 şüpheliden 37'sinin tutuklandığını "Suç örgütü çökertilmiş, üyeleri tutuklanmıştır" ifadeleri ile duyurdu.

Eğitim-Bir-Sen'den, "sahte diploma" iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, sahte belgelerle diploma, ehliyet ve elektronik imza (e-imza) üreten çeteye yönelik başlatılan adli ve idari sürecin dikkatle takip edidiği belirtildi.

Söz konusu sahtekarlığın, bir üniversitenin iç denetim mekanizması sonucunda tespit edildiği ve yargıya intikal ettirildiğinin açıklandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suç örgütlerinin bu tür eylemleri, görevini layıkıyla yerine getiren binlerce kamu çalışanını da töhmet altında bırakmakta; toplumsal huzur, güven ve barış zedelenmektedir. Başlatılan yargı süreci, suçluların tespiti ve cezalandırılmaları açısından olduğu kadar kamu görevlilerinin emeği ve itibarının korunması açısından da büyük önem taşımaktadır. Dünya çapında artış gösteren siber suçlar, yalnızca bireylerin değil, kamu kurumlarının da güvenliğini doğrudan hedef almaktadır. Kamu kurumlarımızın bilişim altyapısını güçlendirmek için gerekli adımlar vakit kaybedilmeden atılmalıdır.

Olayla ilgili resmi soruşturmanın yürütüldüğü bir süreçte, konunun başka bir sahtekarlığı örtbas etmek maksadıyla farklı alanlara çekilerek asıl mecrasından saptırılmaya çalışıldığı da dikkatimizden kaçmamaktadır. Bu tür manipülasyon girişimleri, tarafımızca çetelerin ve suç örgütlerinin zımni ortaklığı olarak değerlendirilmektedir. Sahtecilik yapanların kamuoyuna ifşa edilmesi, kamu vicdanının rahatlatılması ve kamu görevlilerinin emek ve onurunun korunması açısından elzemdir. Sahtekarlık yoluyla hak ve menfaat elde edenlerin tamamı, yayımlanacak "Yüzsüzler Listesi" ile kamuoyuna duyurulmalıdır."