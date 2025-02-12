Eğitim camiası siyasetin arka bahçesi olmamalı

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu İstanbul’daki Eğitim ve İstişare Toplantısı sonrası Genel Başkan Başdanışmanı Enver Demir’le birlikte Yeniçağ’ı ziyaret etti. Genel Başkan Levent Kuruoğlu önemli açıklamalar yaptı.

Levent Kuruoğlu, Türkiye’nin en hızlı büyüyen eğitim çalışanları sendikası olduklarını söyledi.

2022 yılının başında, “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür eğitim çalışanlarının adresi” ilkesiyle kurdukları Hürriyetçi Eğitim Sen’in 3 yıl dolmadan 30 bin üyeye ulaştığını belirten Levent Kuruoğlu, vizyonlarının Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesini aşmak olduğunu vurguladı.

İstanbul’daki Eğitim ve İstişare Toplantısı sonrası Genel Başkan Başdanışmanı Enver Demir’le birlikte Yeniçağ’ı ziyaret eden Levent Kuruoğlu şöyle konuştu:

“Eğitim sendikacılığını siyasetin arka bahçesi olmaktan kurtarmak için yola çıktık. Kamu çalışanlarının hak ve hürriyetlerini korumayı amaçlayan bir yapının aynı zamanda milli olması gerekliydi. Bizim öncelikli ilkelerimizden biri de bu oldu. Terörle iltisaklı olmayan her parti ile eşit mesafede ilişkiyi prensip edindik. Faaliyete başladığımızdan bu yana öğretmen ve eğitimcilerin sorunlarının takipçisi olup bunların çözülmesine yönelik eylemlere öncülük ettik. Camiadan gördüğümüz teveccüh, doğru yolda olduğumunuz göstergesidir.”

Mevcut iktidarın eğitime yönelik müdahalelerinin olumsuzluklarına da dikkat çeken Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, “Tarikat ve cemaatlerin faaliyetlerine vakıf ve dernek adı altında yol açıldı. Bu konuda yazılı, sözlü itirazlarımız oldu. Daha önce uyardık yine uyarıyoruz. Bunun çok tehlikeli sonuçlar doğurabileceği ortada. FETÖ’den ders almayanlar, bunun yeni versiyonlarının oluşmasına zemin hazırladıklarının farkında değiller mi?” diye sordu.