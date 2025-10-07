Eğitim kurumuna pompalı tüfekle ateş açıldı! Nedeni 'yok artık' dedirtti

Kaynak: İHA
Eğitim kurumuna pompalı tüfekle ateş açıldı! Nedeni 'yok artık' dedirtti

Samsun’un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir eğitim kurumuna yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin cam ve kapı kısımlarında hasar meydana geldi. Polis saldırganı kısa sürede yakaladı.

Samsun’un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir eğitim kurumuna pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin cam ve kapı kısımlarında hasar meydana geldi.

NEDENİ PES DEDİRTTİ

Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin O.G. (35) olduğu, iş yerinde çalışan eski kız arkadaşını kıskanması nedeniyle olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

YAKALANDI

Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu şüpheli kısa sürede yakalanırken, olayda kullandığı pompalı tüfek de ele geçirildi.
Şüpheli O.G. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

