Eğitim maliyetleri alarm veriyor

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında eğitim maliyetlerindeki endişe verici artışa dikkat çekti. Akay, ‘Velilerimize yüklenen maliyetlerde çok ciddi artışlar oldu. Öğrenci maliyeti altı yılda yüzde 738 oranında arttı. Eğitimdeki bu ekonomik yük, velilerin çocuklarını okula göndermesini zorlaştırıyor’ dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam eden Millî Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Akay, öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesi taleplerini de tekrarladı. Akay, ‘Belediyelerimiz, bu konuda üzerine düşeni yaptı; ancak Bakanlık olarak bu desteği sunmamakta ısrar ediyorsunuz’ diye belirtti.

Akay, 14 milyon 574 bin öğrencinin bir öğün yemek alabilmesi için yaklaşık 190 milyar lira bütçeye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. ‘Cumhuriyet Halk Partisi olarak, öğrencilerimizin sağlıklı beslenmesini sağlamak için gerekli bütçeyi talep ettik’ dedi.

Öte yandan, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan 7 milyar lira transferine dikkat çekerek, ‘Bu kuruluşlar kimlerdir? Transferlerin detaylarını öğrenmek istiyoruz’ ifadelerini kullandı. Eğitimdeki maliyetlerin artışı, velilerin üzerindeki yükü artırırken, birçok ailenin çocuklarını okula göndermekte zorlandığı gözler önüne serildi.