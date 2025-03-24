Eğitim-Sen boykota destek verdi

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından üniversitelerin akademik boykotuna ilişkin, "Eğitim Sen olarak, bu gelişmeleri dikkate alarak, yükseköğretim alanında çalışan öğretim elemanlarını kapsayacak şekilde (25 Mart Salı günü) bir günlük hizmet üretmeme kararı alınmıştır. Bilinmelidir ki, yükseköğretim alanında yürütülen bu mücadele asla yalnız bırakılmayacaktır. Eğitimin tüm kademelerinden eğitim emekçilerinin dayanışması ve desteğiyle bu sürecin kamuoyunda görünür kılınması, hepimizin sorumluluğudur" açıklamasını yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasına ülke genelinde tepkiler sürüyor. Çoğu üniversitede öğrenciler bu kararı protesto etmek amacıyla akademik boykot kararı aldı. Yaşananlara ilişkin Eğitim-Sen de bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle: