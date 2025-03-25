Eğitim-Sen'e 'İmamoğlu' soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması ilgili olarak yaptıkları paylaşım gerekçe gösterilerek Eğitim-Sen hakkında soruşturma başlattı. Eğitim-Sen, "Üniversite Öğrencilerinin Haklı Mücadelesine Destek Veriyoruz! Eğitim Sen üyesi Öğretim Elemanları 25 Mart Salı Günü İş Bırakıyor!" demişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.03.2025 tarihinde Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

'EĞİTİM-SEN' NE PAYLAŞMIŞTI

Eğitim-Sen üniversite öğrencilerinin İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı yaptığı protestoya destek vermesine ilişkin resmi hesaptan, "Üniversite Öğrencilerinin Haklı Mücadelesine Destek Veriyoruz! Eğitim Sen üyesi Öğretim Elemanları 25 Mart Salı Günü İş Bırakıyor! Üniversite öğrencileri, ülkede giderek derinleşen antidemokratik uygulamalara, ifade özgürlüğünün baskı altına alınmasına, kayyım rektör atamalarına, düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik saldırılara karşı ayağa kalktı. Öğrencileri yürüttükleri Demokratik bir Türkiye, Özgür ,Özerk Üniversite mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız! Uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalara, baskılara hukuksuzluğa karşı öğrencilerin yanındayız! Eğitim Sen üyesi öğretim elemanları olarak “İnsan Toplum Doğa yararına bir Üniversite!” talebiyle 25 Mart 2025 Salı günü hizmet üretmiyoruz!" ifadeleri kullanılmıştı.