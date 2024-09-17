Eğitim sezonu başladı yenisini alamayan tamirciye koştu. Ayakkabı ve çanta tamiri yoğunlaştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eğitim sezonu başladı yenisini alamayan tamirciye koştu. Ayakkabı ve çanta tamiri yoğunlaştı

İncirliova'da uzun yıllardır ayakkabı tamirciliği yapan 71 yaşındaki usta Ferhat Yıldızer, Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte işlerinde belirgin bir artış yaşadığını ifade etti.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde uzun yıllardır ayakkabı tamirciliği yapan 71 yaşındaki usta Ferhat Yıldızer, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte işlerinde belirgin bir artış yaşandığını ifade etti.

Ülkede artan hayat pahalılığının, velileri yeni ürünler almak yerine tamir ettirmeye yönlendirdiğini vurgulayan Yıldızer, özellikle çanta ve ayakkabı tamirine olan talebin önemli ölçüde arttığını belirtti.

Türkiye genelinde artan maliyetler ve ekonomik zorluklar, halkın tasarrufa daha fazla önem vermesine neden oldu.

Bu durumun, ayakkabı ve çanta gibi okul eşyalarını tamir ettirerek değerlendiren velilerin sayısını artırdığını söyleyen Yıldızer, “Veliler, yüksek fiyatlar nedeniyle çocuklarının eski çanta ve ayakkabılarını tamir ettirerek daha uzun ömürlü kullanmayı tercih ediyor. İnsanlar bütçelerini korumak için tamir yoluna gidiyor, bu da işlerimizi canlandırıyor,” dedi.

50 yıllık tecrübesiyle bölge halkına hizmet vermeye devam eden Yıldızer, hayat pahalılığı nedeniyle artan bu talebin kendisini memnun ettiğini ve iş yoğunluğunun devam etmesini umduğunu belirtti.

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