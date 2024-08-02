Eğitim sırasında yaralanan polis memuru şehit oldu

Olay, 10 Temmuz tarihinde Gaziantep Polis Meslek Yüksekokulu’nda (POMEM) meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim Kuzkun, eğitim sırasında gaz tüfeğine sıkışan bir kapsülün yüzüne çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kuzkun, 23 gün süren tedavi sürecinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru Halil İbrahim Kuzkun için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Halil İbrahim Kuzkun, 10 Temmuz 2024 tarihinde Gaziantep POMEM’de eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Şehit polis memuru Halil İbrahim Kuzkun’un cenazesi, 3 Ağustos tarihinde Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde yapılacak törenin ardından Oğuzeli ilçesinde toprağa verilecek.