YENİÇAĞ - Ordu / Hakan Yıldız

Ünye Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu, İİBF Danışma Kurulu’nda iş dünyasının deneyimlerini paylaştı.

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Danışma Kurulu Toplantısı, kamu ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra Ünye Kaymakamı Ayhan Işık Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı Ünye Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu ve Ünye Tivaret Odası Başkanı İrfan Akar'ında katılımıyla bugün gerçekleştirildi. Toplantıya Ünye Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, eğitim-iş dünyası iş birliğinin bölgesel kalkınmadaki rolüne dikkat çekti.

Toplantıda fakülte yönetimi, kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri; birim faaliyetlerinin genel değerlendirmesinden öğrencilerin sektörel uyumuna, istihdam olanaklarından bölgesel katkı ve toplumsal etkileşime kadar birçok başlıkta görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Uslu, Ünye Ticaret Borsası’nın sektörel deneyimlerini paylaşarak, “Gençlerimizin iş hayatına hazırlanmasında üniversite-sanayi iş birliği kritik öneme sahip. Bu iş birliği sadece bireysel kariyerleri değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmayı da doğrudan etkiliyor,” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca yeni dönem için öneriler masaya yatırıldı. Eğitim camiası ile iş dünyası arasında kurulan bu köprü, Ünye’nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Ünye Ticaret Borsası, eğitim kurumlarıyla yürüttüğü iş birlikleriyle gençlerin istihdamına ve toplumsal faydaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.