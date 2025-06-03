Eğitim yıl sonuna kadar durdu! Okulda çiçek hastalığı alarmı

Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi’nde 2 ay önce 4 öğrencide çiçek hastalığı vakaları görülmesi üzerine okul yönetimi harekete geçti. Durumun İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne iletilmesinin ardından gerekli önlemler alınmaya başlandı. Okulların ara tatile girmesinin ardından ikinci dönemin başlamasıyla aynı sınıfta yeni hastaların görülmesi üzerine, 9/H sınıfında öğretim yılının sonuna kadar eğitime ara verildi.

Okul yöneticileri, çiçek hastalığına karşı alınan önlemlerin İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yakından takip edildiğini ve gerekli tedbirlerin sürdüğünü belirtti.

ÇİÇEK HASTALIĞI NEDİR?

Çiçek hastalığı, variola(smallpox) virüsünün neden olduğu çok bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Çiçek hastalığı aşı ile tamamen yok edilmeden önce oğrudan ve oldukça uzun süreli yüz yüze temas yoluyla bulaşan bir virüstü. Ciltte döküntü, yüksek ateş ve şiddetli ağrılar en yaygın belirtileriydi.

ÇİÇEK HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Afrika hastalığı olarak bilinen çiçek hastalığı (Smallpox, variola, variola majör), smallpox virüsü olarak da bilinen çiçek diğer bir adıyla variola virüsünün sebep olduğu bir hastalıktır. Variola (Smallpox) virüsü kişinin nazofarenks bölgesinden vücuda girerek buradan lenf nodlarına yerleşerek çoğalır. Ortalama 8-10 gün içinde virüs vücutta çoğalarak tüm organlara yayılır.

Enfekte kişilerin en bulaşıcı olduğu dönem hastalığın ilk haftasıdır. Bu nedenle çiçek hastalığında bulaşıcılığı en aza indirgemek için ilk dönemlerde hasta izole edilmeli hastanın saç tarağı, havlu, bardak, giysi gibi özel eşyaları ya da ürünler ortak kullanılmamalıdır. Çiçek hastalığına yakalanmış kişilerle temas edilmemelidir. Hava yolu ile bulaşma olabilir. Bu nedenle çiçek hastalığına yakalanmış kişilerle aynı ortamda durulmamalıdır.

ÇİÇEK HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?



Çiçek hastalığı ciltte kabarcıklar şeklinde kendini belli etmektedir. Kuluçka dönemi 14- 20 gün arasında değişmektedir. Yüksek ateş şikayetleri ile başlayan hastalıkta şiddetli baş ve eklem ağrılarını takip eden 3 günlük periyottan sonra, önce baş olmak üzere tüm vücutta irinli kabarcıklara ortaya çıkmaktadır. Çiçek hastalığı hem ciltte hem de sindirim sisteminde değişimlere yol açmaktadır. Herkeste görülebilecek olan bu hastalık her zaman aynı bulguları vermemekte ancak genellikle şu belirtiler izlenmektedir.

Kusma

Yüksek ateş

Şiddetli baş ağrısı

Baş dönmesi

Hazımsızlık

İshal

Üşüme

Halsizlik

İştahsızlık

İrinli kabarcıklar

Kaşıntı

Ortalama 14-20 günlük kuluçka süresinden sonra, yüksek ateş, baş ağrısı ve eklem ağrıları ile karakterize prodromal semptomların olduğu bir süreç şeklinde başlamaktadır ve eş zamanlı kusma da görülebilmektedir. Daha sonra ateş düşer ve dil, ağız ve orofarenkste kızarık döküntüler oluşmaktadır. Bunu izleyen bir gün içinde de deri döküntüleri başlar.

Yüz eller ve avuç içinden başlayan döküntüler daha sonra tüm vücuda yayılmasına neden olacaktır. Deriden kabarık vezikül ve püstüllere dönüşen kabarcıklar ortalama 2 haftada kabuklanarak iyileşir. Çiçek hastalığın ilerleyen evresinde halsizlik, iştahsızlık olur, irinli kabarcıkların yoğunluğunun artışı hastalığın seyrinin şiddetlenmesi işarettir.