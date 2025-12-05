Aksaray temsilciliği / Yeniçağ

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Türkiye’de eğitim sistemini ayakta tutan ancak düşük ücret, yarım sigorta primi ve iş güvencesi eksikliği nedeniyle uzun süredir ciddi hak kayıpları yaşayan ücretli öğretmenler için kapsamlı bir yasa teklifi hazırladı. Yaldır’ın, gerekçeleriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu teklif, hem kamu okullarında görev yapan ücretli öğretmenlere kadro yolu açıyor hem de özel öğretim kurumlarındaki öğretmenlerin maaş standardını yükseltiyor.

EĞİTİMİN YÜKÜNÜ TAŞIYANLARA GÜVENCE

Teklifin genel gerekçesinde, ücretli öğretmenlerin yıllardır eğitim sistemine omuz verdiği ancak sosyal haklar konusunda en çok mağduriyet yaşayan çalışan gruplarının başında geldiği vurgulandı. Yaldır, yarım sigorta primi uygulaması, tatil günlerinde ücret kesintisi, düşük gelir, kıdem oluşmaması ve iş güvencesi eksikliği gibi sorunların artık çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

540 GÜN ŞARTIYLA KADRO İMKANI

Teklifin kritik maddelerinden biri, en az 540 gün sigorta primi bulunan ve uzun süre görev yapan ücretli öğretmenlerin kadrolu öğretmenliğe geçirilmesi. Böylece yıllardır aynı okulda hizmet veren ancak geçici statü nedeniyle geleceğini planlayamayan binlerce öğretmen için kadro umudu doğuyor.

Yeni göreve başlayan öğretmenler için de sigorta ve statü güvencesi sağlanarak geçici ve güvencesiz çalışmanın önüne geçilmesi hedefleniyor.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNE DE EŞİT ÜCRET KORUMASI

Teklif, yalnızca kamu okullarındaki öğretmenleri değil, 5580 sayılı Kanun kapsamındaki özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenleri de kapsıyor. Buna göre özel okul öğretmenlerinin maaşları, devlette görev yapan emsallerinin altına düşemeyecek. Bu düzenleme, özel sektör öğretmenlerinin yıllardır yaşadığı gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

EŞİTLİK, LİYAKAT VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM SİSTEMİ

Teklifin hedefleri maddeler halinde şöyle:

* Ücretli öğretmenlere kadro hakkı tanınması

* Eşit işe eşit ücret ilkesinin yasal güvence altına alınması

* Özel okul öğretmenlerinin düşük ücretle çalışmasının önlenmesi

* Eğitimde kalite, liyakat ve sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi

Yaldır, teklifin eğitim camiası için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Öğretmenlerin güvencesi, Türkiye’nin eğitim geleceğinin güvencesidir. Bu teklif hayata geçerse hem öğretmenlerimizin itibarı korunacak hem de eğitim hizmetimizin kalitesi artacaktır” dedi.

Eğitim sendikaları ve öğretmen örgütleri, Meclis’e sunulan bu teklifi yakından takip ediyor. Görüşmeler ilerledikçe, ücretli ve özel okul öğretmenlerinin yıllardır süren hak arayışında kritik gelişmeler yaşanması bekleniyor.