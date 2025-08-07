Eğitimde dijital dönüşüm

Fırat Kalkınma Ajansı'nın 2025 Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında yapılacak olan projeye 80 öğretmen katılacak ve 20 gün boyunca da devam edecek.

Projenin sözleşmesi, FKA Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve Malatya Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler'in katılımıyla gerçekleştirilen törenle imzalandı.

HEDEF: ÖĞRENMEYİ TEKNOLOJİ İLE ZENGİNLEŞTİRME

Eğitim, öğretmenleri dijital çağın gerektirdiği becerilerle donatarak sınıf içi öğrenme süreçlerini yenilikçi teknolojilerle zenginleştirmeyi hedefliyor. Program, dört temel modülden oluşuyor. Arduino ile robotik kodlama eğitimi ile, temel elektronik, kodlama ve sensör-motor ilişkisi üzerine uygulamalı eğitimlerle mini robot projeleri geliştirilecek; LEGO ile robotik kodlama eğitimi ile, legoyla tasarım odaklı projeler ve sensör tabanlı kodlama becerileri kazandırılacak; Yapay Zekâ Araçlarını Kullanarak İçerik Geliştirme Eğitimi ile, yapay zekâ araçlarıyla ders materyalleri, görsel ve video içerikleri üretme ile kişiselleştirilmiş öğretim materyallerin hazırlanması öğretilecek; büyük dil modelleriyle prompt yazma eğitimi ile, bu modellerin eğitimde kullanımı ve etkili prompt yazma teknikleri uygulamalı atölyelerle sunulacak.

Program, öğretmenlerin yalnızca teknoloji kullanıcısı değil, aynı zamanda özgün dijital içerik üreticisi olmalarını sağlayacak.

ÖĞRENCİLERİN DİJİTAL BECERİLERİNİ GELİŞTİRECEK

Eğitim, 80 öğretmene doğrudan ulaşırken, bu öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmasıyla yaklaşık 400 öğretmene dolaylı olarak etki edecek. Program, öğretmenlerin dijital dönüşüm farkındalığını artırarak sınıf içi teknoloji kullanımını yaygınlaştıracak, öğrenci merkezli, etkileşimli öğretim yöntemlerini güçlendirecek ve öğrencilerin dijital becerileri ile 21. yüzyıl yetkinliklerini geliştirecek.

Özellikle deprem sonrası dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenlerin mesleki kapasitesini güçlendirerek, Malatya ve TRB1 bölgesinde eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlanacaktır.