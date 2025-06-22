Eğitimde yapay zeka dönemi! TETZ 2025 zirvesi geleceğin şifresini araladı

Yalçın ÇELİK - Yeniçağ

Pursaklar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı çeşitli okullardan temsilci öğretmenlerin de aktif katılım sağladığı zirvede, eğitimde dijital dönüşüm ve yapay zekâ tabanlı yenilikler masaya yatırıldı.

EĞİTİM VE TEKNOLOJİ AYNI SAHNEDEYDİ

Zirvede öne çıkan başlıklar arasında; sınıf içi etkileşimli öğrenme ortamlarının artırılması, dijital eğitim araçlarının yaygınlaştırılması ve öğretmenlerin yapay zekâ destekli sistemlerle güçlendirilmesi yer aldı.

Katılımcılara, özel sektör temsilcilerinin açtığı teknoloji stantlarında güncel uygulamalar tanıtıldı; sanal gerçeklikten akıllı eğitim yazılımlarına kadar pek çok alanda bilgi paylaşımı yapıldı.

DÜNYA MARKALARIYLA İLHAM VEREN KONUŞMALAR

Zirvenin en heyecan verici anları, uluslararası alanda tanınmış iki önemli ismin sahneye çıkmasıyla yaşandı.

Skype’ın kurucularından Jonas Kjellberg, inovasyonun eğitim sistemine entegrasyonuna dair etkileyici örnekler sunarken; Apple’ın Siri teknolojisinin arkasındaki isimlerden Luc Julia ise yapay zekânın insan yaşamındaki dönüşüm gücünü ve eğitimdeki kaçınılmaz etkisini çarpıcı biçimde anlattı.

Bu özel konuşmalar, öğretmenlere yalnızca mesleki değil, aynı zamanda vizyoner bakış açısı kazandırdı.

YAPAY ZEKÂ EĞİTİMDE LÜKS DEĞİL, ZORUNLULUK

Etkinlik boyunca öne çıkan ortak tema; yapay zekâ ve dijital teknolojilerin artık eğitimde bir tercih değil, zorunluluk hâline geldiği oldu.

Zirve; bireyselleştirilmiş öğrenme, öğretmenlerin dijital becerilerinin geliştirilmesi ve eğitim sisteminin çağa uygun şekilde yeniden yapılandırılması gibi kritik konulara ışık tuttu.

PURSAKLAR’DAN GÜÇLÜ TEMSİL

Pursaklar ilçesi adına zirveye katılan öğretmenler, ilçeyi başarıyla temsil ederken; bu tür organizasyonlara aktif katılımın öğrencilerimizin ve kurumlarımızın gelişimine büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.

Katılımcılar, Bakanlığın öncülüğünde düzenlenen bu vizyoner etkinliğin kendilerine ilham verdiğini ve mesleki motivasyonlarını artırdığını dile getirdi.

AKSARAYLI EĞİTİMCİDEN ANLAMLI KATILIM

İstanbul’da düzenlenen zirveye, hemşehrimiz Teknik Öğretmen, Mekatronik Yüksek Mühendisi ve 28. Dönem MHP Aksaray Milletvekili Aday Adayı Yalçın Çelik de katılım sağladı.

Çelik, teknolojinin eğitime entegrasyonu konusunda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti. Eğitimde milli teknoloji hamlesinin gücüne vurgu yapan Çelik, “Yapay zekâ çağında çocuklarımızı dijital donanım ve değer temelli bir yaklaşımla yetiştirmek temel sorumluluğumuzdur,” dedi.

TETZ 2025 İstanbul Zirvesi; eğitimde dijital dönüşümün yönünü çizen, bilgiyle teknolojiyi aynı potada buluşturan öncü bir organizasyon olarak hafızalarda yer etti.

Çelik, Yapay zekânın eğitimdeki rolü, öğretmenlerin bu sürece etkin katılımı ve Türkiye’nin dijitalleşme vizyonu adına önemli kazanımlar elde edilen bu zirvede emeği geçen tüm kurum ve katılımcılara teşekkür eder; eğitimde teknolojinin ışığında daha aydınlık bir gelecek temenni ederiz.