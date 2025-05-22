Eğitimde yeni kriz: Hiç okula gitmeden mezun olan öğrenciler var

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda gerçekleştirdiği denetimlerde “hayalet sınıflar” ve usulsüz not uygulamalarıyla ilgili çarpıcı bulgulara ulaştı. Denetimler sonucunda, 403 öğrencinin diplomaları iptal edilirken, 398 öğrencinin ise usulsüz şekilde sınıf geçtiği belirlenerek önceki sınıf seviyelerine çekildiği açıklandı. Ayrıca mevzuata aykırı işlem yaptığı tespit edilen altı özel okulun da çalışma ruhsatı iptal edildi.

European Journal of Education dergisinde yayımlanan “Şişirilmiş Notlar ve Not Enflasyonu” başlıklı akademik makalenin sahibi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yusuf Kızıltaş, Türkiye gazetesine verdiği demeçte, “MEB’in bu konuda ortaya koyduğu irade çok değerli ve önemli” dedi.

Kızıltaş, bu durumun sebeplerini şöyle açıkladı:

“Öğrenci çok başarılıdır ve siz bunları dershanelerde ya da etüt merkezlerinde daha çok zaman almasını sağlamak istiyorsunuz. Çünkü bu öğrenciler özel okullar için ciddi bir reklam fırsatıdır. O öğrencilerin çok iyi bölümlere/üniversitelere yerleşmesi için çok iyi hazırlanması gerekir. Öğrencileri okulda devamlı gösteriyorsunuz ve notlarını şişiriyorsunuz. Ne ilginçtir ki, o dershanelerin veya etüt merkezlerinin de o özel okullarla veya oradaki öğretmenlerle/yöneticilerle bir bağı oluyor.

Bunun yanında başarısız ama maddi durumu çok iyi öğrenciler de hayalet sınıflarda olabiliyor. Onlar okula hiç uğramıyorlar bile. Hayalet sınıfların tamamen ‘hayalet öğrencileridir’ bunlar. Onların da notları şişiriliyor. Nispeten başarısız öğrenciler için temel amaç önce bir diploma sahibi olmak sonra ise vakıf üniversitesinde okumak önceliklidir.”

Not sistemleri ve çizelgeleri sürekli denetlenmesi gerektiğini belirten Kızıltaş, “İdarecilerin, öğretmenin e-Okul sayfası üzerinden herhangi bir öğrencinin notunu değiştirme yetkisi elinden alınmalıdır” dedi.

Kızıltaş, “Ben bunun özel üniversite ayağının olduğunu düşünüyorum. Bazı özel üniversitelerde bu anlamda çok ciddi usulsüzlükler var ki, bu da patlak verecektir veya gündeme getirilmelidir” diye uyardı.