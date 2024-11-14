Eğitimdeki ölümler: İşçi çocuklar ve sermaye ilişkisi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, MESEM'lerdeki öğrenci ölümlerine dikkat çekerek, "Sermaye çocukların kanını akıtıyor, siz de seyrediyorsunuz" ifadelerini kullandı. Karaca, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelttiği eleştirilerde, bakanlığa sermaye yanlısı bir yaklaşım sergilediğini belirterek, "Siz sermayenin kayyumu olarak Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunu işgal ediyorsunuz" dedi.

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, ÖSYM ve üniversitelerin 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor. Karaca, eğitim sisteminin sadece bir sömürü düzenine dönüştüğünü vurgulayarak, meslek liselerine ayrılan bütçeye dikkat çekti. 2025 bütçesinde meslek liselerine 172 milyar lira, genel liselere ise 161 milyar lira ayrıldığını aktaran Karaca, imam hatip okullarının bütçesinin ise 65 milyar lira olduğunu belirtti.

Ayrıca, Karaca, iş güvencesi olmadan çalışmaya zorlanan çocukların durumuna da değinerek, "Yatakta olması gereken saatte atölyede çalışan çocukları görünce kahroluyoruz" ifadelerini kullandı. Eğitimde yaşanan sorunların yanı sıra, tarikatlara yapılan harcamalar ve eğitim bütçesindeki adaletsiz dağılımı da eleştiren Karaca, "Okulların temizliğine, çocukların yemeğine bütçe yok" diyerek, eğitim sisteminin içine düştüğü durumu özetledi.