Eğitime destek veren hayırseverler onurlandırıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eğitime destek veren hayırseverler onurlandırıldı

Balıkesir ve ilçelerinde eğitime destek veren hayırseverler, düzenlenen özel bir törenle plaket ile onurlandırıldı.

Öğretmenevi'nde düzenlenen törende, eğitime önemli katkıları bulunan hayırseverler ile eğitimde çıtasının daha yukarılara çıkarılmasındaki önemi vurgulandı.

Törende, Balıkesir ve çevresinde toplamda 55 okul yaptıran 44 kişiye plaketleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından takdim edildi.

Edremit'te hayırseverliği ile tanınan Mertaş Grup, bu etkinlikte dikkat çeken isimlerden biri oldu. Mertaş Grup adına plaketi, iş insanı Mehmet Ertaş aldı. Ertaş, eğitime olan desteği ile tanınan ve ilçenin gururu olarak bilinen bir iş insanı olarak, Bakan Tekin'in elinden plaket almanın mutluluğunu yaşadı.

Eğitime destek veren hayırseverler onurlandırıldı

Eğitime destek veren hayırseverler onurlandırıldı

Eğitime destek veren hayırseverler onurlandırıldı

Eğitime destek veren hayırseverler onurlandırıldı

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