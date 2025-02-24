Eğitime kar engeli! 1 ilde daha okullar tatil edildi

Kaynak: AA
Eğitime kar engeli! 1 ilde daha okullar tatil edildi

Ordu'da yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Ordu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi.

İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime yarın için ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki hamileler, engelli personel ile karla mücadele tedbirleri kapsamında çalışan güvenlik, sağlık ve karla mücadele birimleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacakları kaydedildi.

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