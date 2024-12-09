Eğitime Raspberry Pi 500'den eğitime teknolojik dokunuş

Tek kartlı bilgisayar üreticisi Raspberry Pi, popüler ürünü Raspberry Pi 400’ün halefi olan Raspberry Pi 500’ü duyurdu. Şirketin amiral gemisi Raspberry Pi 5 ile aynı işlemciyi kullanan bu cihaz, 8 GB RAM, iki adet 4K destekli mikro HDMI portu, Gigabit Ethernet ve yerleşik Wi-Fi ile Bluetooth özellikleri sunuyor.

Raspberry Pi 500, tamamen klavye formunda tasarlanmış bir cihaz. Kullanıcıların karmaşık devre kartları veya işlemcilerle uğraşmasına gerek kalmadan, bir ekran ve fare bağlayarak hemen kullanıma hazır hale geliyor. Özellikle eski bilgisayarlarını yenilemek isteyenler için uygun bir alternatif olarak öne çıkıyor.

EĞİTİME DÖNÜŞ VE YARATICILIĞI DESTEKLEME

Raspberry Pi Foundation, eğitim için uygun fiyatlı ve kullanımı kolay bilgisayarlar üretme misyonuyla tanınıyor. Raspberry Pi 500, bu misyonu bir adım ileri taşıyor. Cihaz, bir Chromebook veya iPad’e kıyasla daha özelleştirilebilir yapısıyla öğrenciler ve eğitimciler için ideal bir seçenek sunuyor. Raspberry Pi 500, 32 GB SD kart ile önceden yüklü Raspberry Pi OS işletim sistemiyle birlikte geliyor ve 90 dolarlık fiyat etiketi taşıyor.

Cihaz, düşük maliyeti ve genişletilebilir yapısıyla özellikle okullarda programlama ve STEM projeleri için tercih edilebilir. Londra Heathrow Havalimanı’ndaki uçuş bilgi panolarında kullanılan Raspberry Pi’ler gibi, bu yeni cihaz da çeşitli endüstriyel ve eğitimsel uygulamalara uygun.

YENİ MONİTÖR VE AKSESUAR SEÇENEKLERİ

Raspberry Pi, aynı zamanda yeni bir ürün olan Raspberry Pi Monitor’ü tanıttı. 15,6 inç boyutunda ve 1080p çözünürlüğe sahip bu taşınabilir monitör, 100 dolarlık fiyatıyla satışa sunuldu. Ayrıca, Raspberry Pi 500 için bir masaüstü kit seçeneği de mevcut. 120 dolara satılan bu kitte cihazla birlikte bir fare, 27W USB-C güç adaptörü ve HDMI kablosu yer alıyor.

İlk etapta İngilizce ve Amerikan İngilizcesi klavye düzeniyle satışa sunulan Raspberry Pi 500, yakında Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Japonca gibi farklı klavye seçenekleriyle de piyasada olacak. Eğitimden yaratıcılığa geniş bir yelpazede kullanım imkanı sunan Raspberry Pi 500, teknolojiyi daha erişilebilir hale getirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.