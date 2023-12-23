Eğlence kanlı sonlandı. Arkadaşını defalarca bıçakladı

Kaynak: İHA
Eğlence kanlı sonlandı. Arkadaşını defalarca bıçakladı
Bodrum'da alkollü iki arkadaşın bıçaklı kavgasında arkadaşlardan biri ağır şekilde yaralanarak öldü.

Cinayet olayı, dün gece saatlerinde ilçe merkezindeki Hilmi Uran Meydanı'nda gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, bölgedeki bir eğlence mekanında eğlenen Sercan A. ve Ramazan Korkutata arasında henüz bilinmeyen sebeple ve alkolün de etkisiyle kavga başladı.

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Çıkan bıçaklı kavgada 39 yaşındaki Ramazan Korkutata ile kavgaya tutuştuğu arkadaşı Sercan A. yaralandı. Bacaklarından aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ağır şekilde yaralanan Ramazan Korkutata, çok kan kaybetti. Yaralıya ilk müdahaleyi şans eseri bölgede bulunan sağlık çalışanı yaptı. Kemerle yaralının bacağına turnike yaparak daha fazla kan kaybetmesini engelledi. Yapılan ihbar sonrası112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralılardan ağır olanı Ramazan Korkutata ve Sercan A. Bodrum Devlet Hastanesi’ne yatırıldı. Ramazan Korkutata, hastanede yapılan tüm müdahaleler sonuçsuz kaldı ve hayatını kaybetti. Hastanedeki tedavisi biterek taburcu edilen Sercan A., adliyeye sevk edildi.

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Diğer yandan yaşamını yitiren Ramazan Korkutata ve katil zanlısı Sercan A.'nın Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş yerinde çalıştıkları öğrenildi.

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