Eğlence mekanı önünde dehşet. Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı

Kaynak: İHA
Eğlence mekanı önünde dehşet. Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı
Denizli’de bir eğlene mekanının önünde meydana gelen, gençlerin pompalı tüfeklerin konuştuğu kavgasına ilişkin görüntüler dehşete düşürdü. Silahlarla art arda ateş edilen kavgada, korku dolu anlar yaşandı.

Olay, dün gece saat 03.00 civarında Pamukkale ilçesindeki Kınıklı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanı önünde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, eğlence mekanında alkol alan gençlerin içeride başlayan tartışması çıkışta alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü.

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Olay yerinden ayrılmasının ardından pompalı tüfekle geri dönen bir genç, etrafa rastgele ateş etti. Arkadaşının engel olma çabalarına karşın peş peşe tetiğe basan genç, korku dolu anlar yaşattı. Çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldığı kavga ekiplere bildirildi.

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Ekiplerin olay yerine yaklaştığını fark eden gruptaki kişiler, hızla bölgeden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, olaydan sonra çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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