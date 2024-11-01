Eğlence mekanına kaçak alkol operasyonu!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol ticaretine yönelik; Konak, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde, 43 alkollü eğlence mekanına baskın gerçekleştirildi.
Yapılan aramalarda; 46 şişe sahte muhtelif içki, 15 litre açık sahte muhtelif içki, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet kartuş ele geçirildi.
Operasyonda 3 iş yeri hakkında adli işlemin yapıldı. 3 zanlının ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.