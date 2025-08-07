Eğlence mekanında dehşet! Kedi yüzünden silahlar konuştu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kediye kötü muamele tartışması kanlı bitti. İstanbul Beyoğlu’nda bir eğlence mekanında kediye kötü muamelede bulunduğu iddia edilen kişi, çıkan tartışmada silahla vuruldu.

Olay, 4 Ağustos Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Cihangir Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir eğlence mekanında oturan H.S., kediye kötü muamelede bulundu. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahını çeken A.G., H.S.'ye ateş etti. Olayın ardından saldırgan kaçarken, yaralı H.S. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı H.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan A.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin, emniyette ifadesi alındı. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda silah kullanan A.G.'nin arkadaşı Ö.C.K. de polis tarafından yakalandı. Şüpheli hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

