Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir eğlence mekanında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada Yunus Duman karnından tabanca ve bıçakla, Şafak İşlek ise bacağından bıçakla yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Duman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

1 TUTUKLAMA 2 ADLİ KONTROL

Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen Ege E., Mustafa D. ve Ekrem İ.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ekrem İ. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.