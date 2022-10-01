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Eğlence mekanında tartıştığı kişiye kurşun yağdırıp kaçtı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkollü eğlence mekanında tartıştığı kişiyi silahla vurup ağır yaralayan şahıs kayıplara karıştı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 05:28
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Eğlence mekanında tartıştığı kişiye kurşun yağdırıp kaçtı

Eğlence mekanında tartıştığı kişiye kurşun yağdırıp kaçtı
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Olay, saat 01.00 sıraları Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi Halkevi mevkiinde bulunan alkollü eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada saldırgan A.Ö.’ye kurşun yağdırarak ağır yaraladı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri saldırganı her yerde arıyor. (İHA)

 

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