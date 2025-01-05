Eğlence mekanından çıkan kadın kavgada vuruldu

Aktarılan bilgilere göre merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde gerçekleşti. Söylenenlere göre Barış H. ve ismi öğrenilemeyen husumetlisi eğlence mekanı önünde karşılaştı. İkilinin tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü. Barış H., yanında taşıdığı tabanca ile rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar, bu anda eğlence mekanından çıkan bir kadının kalçasına ve mekanın duvarına isabet etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri Barış H.'yi tabancayla birlikte olay yerinde gözaltına alındı.