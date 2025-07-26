Eğlence merkezi önünde silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, Çankaya ilçesi GMK Bulvarı üzerinde bulunan bir eğlence merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki farklı eğlence mekanının sahipleri arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflardan biri silahla ateş açarken, diğer taraf çalışanlarıyla birlikte sopa ve silahla karşılık verdi. Olayda 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Çatışmaya karıştığı tespit edilen 3 eğlence mekanı mühürlenerek faaliyeti durduruldu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 2'si adli makamlarca tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.