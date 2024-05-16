Eğlence merkezinde çıkan kavgada işletmeci öldü

Kaynak: DHA
Eğlence merkezinde çıkan kavgada işletmeci öldü
Ankara’da bir eğlence mekanında çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda iş yerinin işletmecisi hayatını kaybederken 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yer alan bir eğlence merkezinde müşteriler ile garson arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası işletmeci Sezgin Arslan olayı yatıştırmak için araya girmeye çakıştı. Bu sırada gruptan biri silahını çıkararak ateş etmeye başladı. İşletmeci Arslan vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay sonrası polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Sezgin Arslan’ın cenazesi memleketi Ordu’nun Akkuş ilçesinde toprağa verildi.

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