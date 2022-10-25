Ananasların arasına gizlenen 4 mısırı 190 kişide kimse bulamadı

TGRT'nin haberine göre, resmettiği ünlü optik illüzyonlarıyla tanınan ismi Dudolf olarak da bilinen Macar sanatçı Gergely Dudás yıllar önce bu tabloyu resmederken kişilerin dikkatini ve zekasını ölçmeyi amaçladı. Resmi gören 190 kişide 17 saniye içinde optik ananas tarlasındaki 4 mısırı göremedi.

Bu resimde, tarlada bir sürü ananas olduğunu ve ananası yemenin yollarını bulmaya çalışan farelerin her köşeden gözetlediğini görebilirsiniz. Yapmanız gereken ise 17 saniye içinde ananas tarlasındaki 4 adet mısırı bulabilmek. Hazırsanız başlayabilirsiniz.

Hem mısırı hem de ananasın rengi sarı olduğu için ananaslar arasında mısırı bulmak zor olabiliyor. 2’den fazla mısır tespit edebildiyseniz iyi bir gözle yeteneğine, 4 mısırı da tespit edebildiyseniz keskin ve pratik bir zekâ seviyesine sahipsiniz.

Hala bulamadıysanız buyurun çözümü: