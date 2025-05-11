EGM’den Anneler Günü’nde kalplere dokunan paylaşım

Düzenleme: Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Anneler Günü için özel bir video yayımladı. Pilot komiserin annesiyle sürpriz buluşması yürekleri ısıttı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Anneler Günü'ne özel hazırladığı videoyu paylaştı.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her önemli anımızda yanımızda olan annelerimiz… İyi ki varsınız, tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

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Paylaşımda, Havacılık Dairesi Başkanlığında görevli pilot komiserin helikopterden indiği sırada annesinin sürpriz ziyaretine ilişkin görüntülere yer verildi.

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