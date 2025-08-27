EGM’den büyük taarruz skandalı: Atatürk’süz paylaşım tepki topladı

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

EGM’nin resmi hesaplarından yayımlanan görselde ve kutlama mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yer almaması, kısa sürede kamuoyunda büyük bir tepki dalgasına yol açtı.

32 DAKİKADA GERİ ADIM

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun tepkilerinin yanı sıra Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ da konuyu gündeme taşıdı. Özdağ, söz konusu paylaşımı eleştirerek Atatürk’süz bir Büyük Taarruz anmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Artan tepkiler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü, tartışmalı paylaşımı 32 dakika içinde kaldırdı.

ATATÜRK’LÜ VİDEO PAYLAŞILDI

EGM, kaldırdığı paylaşımın ardından bu kez Mustafa Kemal Atatürk’ün yer aldığı bir video ile yeni bir kutlama mesajı yayımladı. Böylece Atatürk’süz kutlamanın yarattığı kriz kısa süre içinde geri adımla son buldu.

ÖZDAĞ: “OLMASI GEREKEN BUDUR”

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, EGM’nin yeni paylaşımını sosyal medya platformu X hesabından alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

“Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk resminin silindiği Büyük Taarruz görselini kaldırarak 17.02 itibarı ile Atatürk’ün videosunun yer aldığı yeni bir kutlama paylaşımı yapmıştır. Olması gereken budur.”

KAMUOYUNDA TARTIŞMA

EGM’nin ilk paylaşımı, devletin en önemli kurumlarından birinin Atatürk’süz bir zafer anması yapmasının arkasındaki niyet ve dikkatsizlik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Kamuoyunda, “Büyük Taarruz Mustafa Kemal Atatürk’süz anılamaz” görüşü ön plana çıktı.