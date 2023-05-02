EGO 12. fragmanı yayınlandı mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisi yeni bölüm ne zaman?

FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan EGO Erkeğe Güven Olmaz dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrolleri Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz paylaştığı EGO dizisinin yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. Peki, EGO 12. fragmanı yayınlandı mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO yeni bölüm ne zaman?

EGO 12. fragmanı yayınlandı mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisi yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuğun paylaştığı EGO dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi izleyicisi EGO’nun yeni bölüm fragmanında neler olacağını merak ediyor. Peki, EGO dizisi 12. fragmanı yayınlandı mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisi yeni bölüm ne zaman?

EGO KONUSU NEDİR?

Elif’le (Rüya Helin Demirbulut) Erhan (Alperen Duymaz) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan’ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır.

Birlikte gittikleri, Erhan’ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan’ın patronu Sibel’in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…

ERKEĞE GÜVEN OLMAZ EGO 12.BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisinin 12. yeni bölümüyle 7 Mayıs Pazar akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

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