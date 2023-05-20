EGO 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO final ne zaman?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Erkeğe Güven Olmaz dizisinin 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrolleri Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz paylaştığı EGO dizisinin final bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, EGO 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO final ne zaman?

EGO 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO final ne zaman?

Başrollerini Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuğun paylaştığı EGO dizisinin final bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi izleyicisi EGO’nun final bölümünde fragmanında neler olacağını merak ediyor. Peki, EGO dizisi 13. fragmanı yayınlandı mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisi yeni bölüm ne zaman?

EGO KONUSU NEDİR?

Elif’le (Rüya Helin Demirbulut) Erhan (Alperen Duymaz) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan’ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır.

Birlikte gittikleri, Erhan’ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan’ın patronu Sibel’in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…

ERKEĞE GÜVEN OLMAZ EGO FİNAL BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisinin 13. final bölümüyle 21 Mayıs Pazar akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

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