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  • EGO dizisi fragmanı yayınlandı mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisi ilk bölüm ne zaman?

EGO dizisi fragmanı yayınlandı mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisi ilk bölüm ne zaman?

FOX TV ekranlarında yayınlanan EGO Erkeğe Güven Olmaz dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrolleri Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz paylaştığı EGO dizisinin yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. Peki, EGO dizisi 4. fragmanı yayınlandı mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisi yeni bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 10:15
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EGO dizisi fragmanı yayınlandı mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisi ilk bölüm ne zaman?

EGO dizisi fragmanı yayınlandı mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisi ilk bölüm ne zaman?
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Başrollerini Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuğun paylaştığı EGO dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi izleyicisi EGO’nun yeni bölüm fragmanında neler olacağını merak ediyor. Peki, EGO dizisi 4. fragmanı yayınlandı mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisi yeni bölüm ne zaman?

Pastel Film imzalı, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül’ün üstlendiği, yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta’nın oturduğu EGO dizisinin senaryosunu ise Erkan Birgören ve Tuna Görgün kaleme alıyor.

ERKEĞE GÜVEN OLMAZ EGO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Elif’le (Rüya Helin Demirbulut) Erhan (Alperen Duymaz) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan’ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan’ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan’ın patronu Sibel’in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir.

ERKEĞE GÜVEN OLMAZ EGO 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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