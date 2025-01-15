EGO Genel Müdürlüğü: Arıza nedeniyle ulaşım ring otobüsleri ile sağlanacak

Kaynak: ANKA
EGO Genel Müdürlüğü: Arıza nedeniyle ulaşım ring otobüsleri ile sağlanacak

EGO Genel Müdürlüğü, Beytepe ve Koru istasyonları arasında bir trendeki teknik arıza nedeniyle Koru - Ümitköy istasyonları arasındaki ulaşımın ring otobüsleri ile sağlanacağını duyurdu.

EGO Genel Müdürlüğü, Beytepe ve Koru istasyonları arasında bir trendeki teknik arıza nedeniyle Koru - Ümitköy istasyonları arasındaki ulaşımın ring otobüsleri ile sağlanacağını duyurdu.

EGO Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, "'Beytepe ve Koru istasyonları arasında bir trenimizde meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle seferlerimizde geçici bir aksaklık yaşanmaktadır. Bu süre zarfında Koru - Ümitköy istasyonları arasındaki ulaşım ring otobüsleri ile sağlanacaktır. Ekiplerimiz arızaya hızla müdahale etmiş olup sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür eder, gelişmeler hakkında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğimizi belirtiriz'" ifadelerine yer verildi.

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