18 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

EGO'dan toplu taşımada ek sefer düzenlemesi

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçlarının (ÖTA) hizmetlerini durdurması üzerine toplu taşımada ek sefer düzenlemesine gitti.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 01:46
Takip Et

EGO'dan toplu taşımada ek sefer düzenlemesi

EGO'dan toplu taşımada ek sefer düzenlemesi
+
Aa
-

Ankara'da özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçlarının (ÖTA) hizmetlerini durdurması üzerine toplu taşımada ek sefer düzenlemesine gidildi.

EGO'dan yapılan açıklamada, 18 Ekim Salı günü itibarıyla şehir merkezi ve çevre ilçe Özel Toplu Taşıma Araçları'nın (ÖTA) çalışmayacağı belirtilerek, 29 güzergahta, 577 servisle EGO araçlarıyla hizmet verilmeye devam edileceği bildirildi.

Toplu taşıma hizmetlerinde EGO saha denetim sorumlularının Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezleri'nce anlık olarak gözetimlerde bulunacağı bilgisi verilen açıklamada, yolcu yoğunluğuna göre, vatandaşların mağdur olmamaları için derhal ilave otobüs ve raylı sistem servislerinin devreye gireceği aktarıldı.

Araçların hareket saatleri ve güzergah bilgileri EGO CEP'te ve EGO Şehir İçi Ulaşım Web Bilgi Sistemi üzerinden takip edilebilecek. (AA)


 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
1
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
2
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
3
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
4
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿Erdoğan'ın eski sırdaşı İYİ Partili Turhan Çömez'den Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım
5
﻿Erdoğan'ın eski sırdaşı İYİ Partili Turhan Çömez'den Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım
﻿Erdoğan'ın eski sırdaşı İYİ Partili Turhan Çömez'den Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
6
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
﻿A Haber’in vicdansız haberine Yılmaz Özdil’den unutulmayacak yorum
7
﻿A Haber’in vicdansız haberine Yılmaz Özdil’den unutulmayacak yorum
﻿A Haber’in vicdansız haberine Yılmaz Özdil’den unutulmayacak yorum
﻿Bursa'da 54 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
﻿Bursa'da 54 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
﻿Bursa'da 54 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
﻿EGO'dan toplu taşımada ek sefer düzenlemesi
﻿EGO'dan toplu taşımada ek sefer düzenlemesi
﻿EGO'dan toplu taşımada ek sefer düzenlemesi
﻿Kahramanmaraş'ta araç devrildi: 7 asker yaralandı
﻿Kahramanmaraş'ta araç devrildi: 7 asker yaralandı
﻿Kahramanmaraş'ta araç devrildi: 7 asker yaralandı
﻿Galatasaray ve Kayserispor PFDK'ya sevk edildi
﻿Galatasaray ve Kayserispor PFDK'ya sevk edildi
﻿Galatasaray ve Kayserispor PFDK'ya sevk edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.