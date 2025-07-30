Egonu'dan Türkiye itirafı: 'Pişmanlık duymuyorum'

2025 Milletler Ligi'ni şampiyon olarak kapatan İtalya'nın dünyaca ünlü yıldızı Paolo Egonu, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Tuttosport'un sorularını yanıtlayan 1,93'lük yıldız Türkiye'ye transferiyle ilgili de konuştu.

Geçen sezon sonunda VakıfBank'a döneceğine dair iddialar ortaya atılsa da İtalya'da kalmayı tercih eden Egonu hem bu tercihi hem de yeni kulüp sezonu hedefleri hakkında şunları söyledi:

"Başka teklifleri değerlendirme fırsatım oldu ancak Milano'da, kendi ülkemde kalmaya karar verdim. Çünkü ben bu kulübe ve diğer kulüplere karşı hiç kıskançlık duymadan çok şey verebilecek bir takımın potansiyeline inanıyorum. Sezon boyunca etkili ve belirleyici olmak için elinden gelenin en iyisini yapacak bir takım olacak. Uzun bir yol olacak, zorluklar da olacak, ancak pişmanlık duymadan ve her zaman elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı bilerek sonuna kadar mücadele edeceğiz."