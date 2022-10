Dünya'nın en iyi balı seçildi, Türk balının kilosu 10 Bin TL

Eğriçayır Yaylası’nda üretilen çiçek balının ‘TA’ değerinin dünya standartlarında olduğunu tespit etti. Dünya Arıcılık Örgütü Apomondia’da dünyanın en iyi balı seçilerek Türkiye’yi gururlandıran arıcı Celal Çay, Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği’nden, Prof. Mahir Turhan’la çıktığı yolda, Türk markası, ‘Eğriçayır Yaylası Balı’nın Total Anti Mikrobiyal Aktivite değerlerine (TA) sahip olduğunu tescilledi.

Kısaca adı ‘TA’ olan sistemde yer alan ballar, tedavide kullanılmalarının yanı sıra dünyanın en pahalı balları olma özelliğini taşıyor. Bu başarı ile ilk defa bir Türk Balı, dünyanın en pahalı ballarıyla aynı özelliğe sahip olduğu anlaşıldı.

“TA DEĞERİ” NEDEN ÖNEMLİ?

Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği’nden Prof. Mahir Turhan, 300 yıllık bir gelenekle Eğriçayır Yaylası’nda üretilen çiçek balının ‘TA’ değerine sahip olduğunu açıkladı ve TA değeri ile ilgili önemli bilgileri şöyle aktardı:

"Ballarda ‘TA’ değeri, balların anti bakteriyel özelliğini gösteren yani tedavi edici özelliğini gösteren değerdir. ‘TA’ değeri ne kadar yükse olursa balın tedavi edici özelliğinin o kadar yüksek olduğu anlaşılır. Ancak her balın ‘TA’ değeri yoktur. Yani her bal eşit yaratılmamıştır. Özellikle ‘TA’ değeri 10 ve üzeri olan ballar tedavi için tercih edilmelidir. ‘TA’ değeri ne kadar yüksekse balın gücü o kadar daha fazla faydalı olur. Bizde burada bölgemizin sup tropik olması özelliği vardır. Bu nedenden dolayı çalışmamız Eğriçayır Yaylası üzerine yaptık. Bu bölgenin ballarından olan Eğriçayır Yaylası’nda ki elde ettiğimiz ballarda yüksek oranda ‘TA’ değeri tespit ettik”

‘TA’ BALIN ANTİBİYOTİK ETKİSİ NEDİR?

Balın tedavi edici özelliğine dikkat çeken Prof. Turhan, konuyla ilgili açıklama yaptı ve şunları söyledi:

"Birçok hastalığın tedavisi antibiyotikler ile yapılmak istenilmektedir. Ancak antibiyotik tedavisinde şöyle bir handikap vardır, antibiyotiklere karşı bakterilere karşı güçlü bir direnç sergilemektedirler. Ve daha kötüsü bu direnci nesilden nesile aktarmakta ve sürmektedir. Daha güçlü antibiyotik daha güçlü bakteri kısır döngüsüne girmektedir. Yapılan çalışmalar şunu göstermektir. Bakteriler ‘TA’ değerlerine sahip ballara karşı bir direnç göstermemektedirler. Çok eski bir bilgi olan balın tedavi edici özelliği burada karşımıza çıkmaktadır. Yani ‘TA’ değerine sahip balların antibiyotik yerine kullanma potansiyelini göstermektedir”

TEDAVİ AMAÇLI KULLANILABİLİR Mİ?

300 yıllık bir bal üretici ailenin temsilcisi arıcı Celal Çay geçmişten gelen bal üretiminden bu sonuçlarının çıktığı için gururlu olduklarının altını çizdi. Arıcı Celal Çay, "Mersin Toroslarında, Eğriçayır Yaylası’nda 300 yıldan fazladır organik bal üretiyoruz. 2019 Yılında Montreal’de, Kanada’da balımız dünyanın en iyi balığı seçildi ve insanlar balımızı daha çok şifa ve tedavi amaçlı kullanıyor. Yapmış olduğumuz araştırmalarda bazı ülkelerde, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelerde balların anti mikrobiyal özelliklerine göre satıldıklarını gördük ve kavanozların üzerinde ne derece anti mikrobiyal özelliğini gösteren ‘TA’ değeri olduğunu. ‘TA’ değerinin yükseldikçe hem özelliğinin arttı hem de fiyatının arttığını gördük. Bizde Eğirçayır Yaylası’nda üretmiş olduğumuz balın anti mikrobiyal özelliği olup olmadığını merak ettik Mersin Üniversitesi ile yapmış olduğumuz bir çalışma kapsamında balımızın bir kısmını İngiltere’deki bir laboratuvara gönderdik. Sonuçlarında balımızın anti mikrobiyal özelliğinin çok yüksek olduğu ortaya çıktı. Diğer ballarımızı da Mersin Üniversitesi’nin Laboratuvarları’nda analiz ederek sonuçlandıracağız. Mersin Üniversitesi ile yaptığımız bu çalışmada Türk ballarının dünyanın en iyi balları arasında olduğunu ispatlamış olduk. Bizde Türk arıcıları olarak yaptığımız bu çalışmanın sonucundan dolayı çok mutluyuz, gururluyuz. Ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.



‘TA’ değeri 16,5 çıkan Eğriçayır Yaylası balının yurt dışındaki benzerlerinin kilogramı 10 bin TL’den satılıyor.

