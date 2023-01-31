Eğriçayır balının ‘TA’ değeri bakın ne kadar çıktı?

Prof. Dr. Turhan, “TA değeri yani Toplam Aktivite Değeri balların şifa özelliğini gösteren bir değerdir. Bal tüketilirken dikkat edilmesi konulardan biri balın gerçek olup olmadığı, diğeri güvenilirliği, üçüncü faktör ise şifa değeridir” dedi.

Dünya Arıcılık Örgütü (Apimondia) tarafından ödüllü Mersinli bal üreticisi Celal Çay, Toroslar ilçesi Eğriçayır Yaylası’nda ürettiği balın, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı’nda Toplam Aktivite Değeri’ni analiz ettirdi. Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Turhan tarafından Eğriçayır balı, dünyanın en değerli ballarının değerleriyle analiz edildi. Yapılan araştırmada dünyanın en değerli balları ile Eğriçayır balının aynı özellikte ‘TA’ değerine sahip olduğunu saptandı. Yapılan çalışmayla Türkiye’de ‘TA’ değerine sahip ilk bal, Eğriçayır Yaylası’nda üretilen bal olarak tescillendi.

PROF. TURHAN: TA BALIN DOĞALLIĞINI GÖSTERİR

Prof. Dr. Mahir Turhan, Eğriçayır Yaylası’nda yaptıkları araştırmada ‘TA’ değerine sahip balı belirlediklerini ifade etti. ‘TA’ değerine sahip bir balın, doğallık göstergelerinden biri olduğuna dikkat çeken Prof. Turhan, “TA değeri yani Toplam Aktivite Değeri balların şifa özelliğini gösteren bir değerdir. Bal tüketilirken dikkat edilmesi konulardan biri balın gerçek olup olmadığı, diğeri güvenilirliği, üçüncü faktör ise şifa değeridir. Bir bal gerçek olabilir, güvenilir olabilir ama her balın şifa değeri aynı değildir. ‘TA’ değeri yüksek olan balların şifa değeri yüksektir. TA değerinin yüksek olması yalnızca şifa değerinin yüksek olması değil aynı zamanda doğal bal arayan vatandaşlarımız içinde bir yardımcı unsurdur. Bu değerin yüksek olması onun doğal olduğunun göstergelerinden birisidir. Allah’ın bir lütfu olarak, bu topraklar bal açısından çok zengindir. Bu zenginlik içerisinde ‘Bu topraklarda niçin ‘TA’ değeri olmayan bal olmasın’ inancıyla hareket ettik. Eğriçayır ballarında yaptığımız ‘TA’ taramaları çalışmaları bu inancımızı doğruladı” diye konuştu.

“BU ARAŞTIRMA BİZİM İÇİN MİLLİ MESELEDİR”

Arıcı Celal Çay ise şunları söyledi:

“Toplam Aktivite Değeri çalışmasını Mersin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mahir Turhan hocamızla yürütüyoruz. TA değerini taşıyan ballar şifa amaçlı kullanılıyor. TA değeri bir balda varsa, bu balın doğal olduğunun göstergelerinden bir tanesi. TA değerini taşıyan balların şifa değeri vardır. TA değeri çalışması hem biz üreticileri mutlu ediyor. Hem de aynı zamanda tüketicilerimizi mutlu ediyor. TA değerine sahip bir balı ürettiğimiz zaman emeğimizin karşılığını alıyoruz. Aynı zamanda tüketiciler TA damgasını görerek satın aldığı balda, gerçekten şifa değerine sahip bir balı aldıklarından emin oluyorlar. Böylelikle tüketiciler de mutlu oluyor”

(DHA)