31 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Eğriçayır balının ‘TA’ değeri bakın ne kadar çıktı?

Eğriçayır balının ‘TA’ değeri bakın ne kadar çıktı?

Prof. Dr. Mahir Turhan, Eğriçayır balının Total Anti Mikrobiyal Aktivite (TA) değerini analiz etti. Dünyanın en değerli ballarının değerleriyle karşılaştırılan Eğriçayır balının, aynı ‘TA’ değerine sahip olduğunun ortaya çıktığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 15:47
Takip Et

Eğriçayır balının ‘TA’ değeri ne ölçüldü?

Eğriçayır balının ‘TA’ değeri bakın ne kadar çıktı?
+
Aa
-

 

Prof. Dr. Turhan, “TA değeri yani Toplam Aktivite Değeri balların şifa özelliğini gösteren bir değerdir. Bal tüketilirken dikkat edilmesi konulardan biri balın gerçek olup olmadığı, diğeri güvenilirliği, üçüncü faktör ise şifa değeridir” dedi.

 

Dünya Arıcılık Örgütü (Apimondia) tarafından ödüllü Mersinli bal üreticisi Celal Çay, Toroslar ilçesi Eğriçayır Yaylası’nda ürettiği balın, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı’nda Toplam Aktivite Değeri’ni analiz ettirdi. Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Turhan tarafından Eğriçayır balı, dünyanın en değerli ballarının değerleriyle analiz edildi. Yapılan araştırmada dünyanın en değerli balları ile Eğriçayır balının aynı özellikte ‘TA’ değerine sahip olduğunu saptandı. Yapılan çalışmayla Türkiye’de ‘TA’ değerine sahip ilk bal, Eğriçayır Yaylası’nda üretilen bal olarak tescillendi.

PROF. TURHAN: TA BALIN DOĞALLIĞINI GÖSTERİR

Prof. Dr. Mahir Turhan, Eğriçayır Yaylası’nda yaptıkları araştırmada ‘TA’ değerine sahip balı belirlediklerini ifade etti. ‘TA’ değerine sahip bir balın, doğallık göstergelerinden biri olduğuna dikkat çeken Prof. Turhan, “TA değeri yani Toplam Aktivite Değeri balların şifa özelliğini gösteren bir değerdir. Bal tüketilirken dikkat edilmesi konulardan biri balın gerçek olup olmadığı, diğeri güvenilirliği, üçüncü faktör ise şifa değeridir. Bir bal gerçek olabilir, güvenilir olabilir ama her balın şifa değeri aynı değildir. ‘TA’ değeri yüksek olan balların şifa değeri yüksektir. TA değerinin yüksek olması yalnızca şifa değerinin yüksek olması değil aynı zamanda doğal bal arayan vatandaşlarımız içinde bir yardımcı unsurdur. Bu değerin yüksek olması onun doğal olduğunun göstergelerinden birisidir. Allah’ın bir lütfu olarak, bu topraklar bal açısından çok zengindir. Bu zenginlik içerisinde ‘Bu topraklarda niçin ‘TA’ değeri olmayan bal olmasın’ inancıyla hareket ettik. Eğriçayır ballarında yaptığımız ‘TA’ taramaları çalışmaları bu inancımızı doğruladı” diye konuştu.

“BU ARAŞTIRMA BİZİM İÇİN MİLLİ MESELEDİR”

Arıcı Celal Çay ise şunları söyledi:

“Toplam Aktivite Değeri çalışmasını Mersin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mahir Turhan hocamızla yürütüyoruz. TA değerini taşıyan ballar şifa amaçlı kullanılıyor. TA değeri bir balda varsa, bu balın doğal olduğunun göstergelerinden bir tanesi. TA değerini taşıyan balların şifa değeri vardır. TA değeri çalışması hem biz üreticileri mutlu ediyor. Hem de aynı zamanda tüketicilerimizi mutlu ediyor. TA değerine sahip bir balı ürettiğimiz zaman emeğimizin karşılığını alıyoruz. Aynı zamanda tüketiciler TA damgasını görerek satın aldığı balda, gerçekten şifa değerine sahip bir balı aldıklarından emin oluyorlar. Böylelikle tüketiciler de mutlu oluyor”

(DHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
1
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
2
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
3
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
4
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
5
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
6
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿'Bir gün herkes soyunacaktır' modası devam ediyor. Oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı fotoğraflarını bizzat kendi paylaştı
7
﻿'Bir gün herkes soyunacaktır' modası devam ediyor. Oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı fotoğraflarını bizzat kendi paylaştı
﻿'Bir gün herkes soyunacaktır' modası devam ediyor. Oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı fotoğraflarını bizzat kendi paylaştı
﻿Nur topu gibi bir kuyruğumuz daha oldu
﻿Nur topu gibi bir kuyruğumuz daha oldu
﻿Nur topu gibi bir kuyruğumuz daha oldu
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.